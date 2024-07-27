مطار القاهرة يبدأ استقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر العالمى التاسع للإفتاء

كتب ــ لؤى على

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، توافدَ كِبار العلماء والوزراء وممثِّلي مؤسسات الفتوى والمراكز الإسلامية من مختلف دول العالم، للمشاركة في المؤتمر العالمي التاسع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومظلة دار الإفتاء المصرية في الفترة من 29 حتى 30 يوليو.

ووصلت اليوم مجموعة من ممثِّلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم، ومن بينهم الشيخ نعيم تيرنافا المفتي العام ورئيس الشؤون الإسلامية في كوسوفو، والشيخ بشير الحاج نانا يونس مفتي الكاميرون.

فيما يشهد مطار القاهرة كذلك وصول الدكتور ماحامادو كونيه وزير الشؤون الدينية والعبادة والتقاليد – مالي والوفد المرافق له، والشيخ الحاج محمد الأمين السوار، مستشار أمين عام مجلس الشؤون الدينية في غينيا كوناكري، والشيخ مصطفى يوسف سباهيتش مفتي بلجراد، والشيخ سلمان موسييف مفتي جمهورية أذربيجان، والدكتور إدريس الفاسي الفهري، نائب رئيس جامعة القرويين المكلف بالتكوين، وخطيب جامع القرويين، والشيخ أرون بون شوم، شيخ الإسلام في تايلاند.

كما يصل أيضًا الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والشيخ الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، والدكتورة نهال سعد مدير تحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والسفير مختار عمر؛ الاتحاد البرلماني الدولي – جينيف، والدكتور نظير الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة، والدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز كايسيد العالمي للحوار – لشبونة، والشيخ الدكتور يوشار شريف الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو – اليونان، والشيخ موسى سعيدي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في زامبيا، والدكتور أحمد مظهر النقشبندي رئيس المركز الإسلامي - الهلال - بوخارست رومانيا، والشيخ أبو بكر أحمد المسلياري مفتي الديار الهندية - ومؤسس ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، والشيخ هشام بن محمود مفتي تونس، والدكتورة ماريا محمد الهطالي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، والدكتور علي آل الهاشمي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، و الدكتور بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، والدكتور خليفة الظاهري، رئيس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ستعقد مؤتمرها العالمي التاسع يومي 29 و30 يوليو، تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»، وبحضور وفود من أكثر من 104 دول يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.