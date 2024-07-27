مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى 3 أشخاص وأصييب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت محملة بعمال فى كفر الشيخ، ليجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفي بلطيم النموذجي، حيث جري التعامل من قبل الفرق الطبية مع المصابين ونقل الجثث إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، بورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغات من المواطنين بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل علي الطريق الدولي الساحلي، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين.

ويجري عمل الفحوصات الطبية للمصابين لمستشفي بلطيم النموذجي حيث سجلت بيانتهم كالتالي مجهول الهوية عمره قرابة الـ 20 عاما، مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، إبراهيم محمد حسن 27 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر ونزيف بالبطن، أنس عاطف السيد، 25 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالصدر وسحجات وكدمات عبد الله محمد علي، 24 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وإشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات.

وأصيب محمد بسيوني محمد 23 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالساعد الأيسر، وسحجات وكدمات وجرح قطعي، محمد خالد موسي، 19 عاما، مصاب باشتباه كسر في الساق اليسري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد طارق هشام، 24 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس والساعد الأيسر.

وجري إيداع ثلاث جثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق وهم هيثم شعبان ذكي متولي شرف الدين، 25 عاما مقيم بالسنبلاوين، محمد أشرف السيد عبد المجيد، 22 عاما، مقيم بالسنبلاوين، سليمان محمد علي، 30 عاما، مقيم بالسنبلاوين.