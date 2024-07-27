مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بينما أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.