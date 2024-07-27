"مشغولات ذهبية وهواتف محمولة".. حبس متهمين بسرقة فيلا فى مدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

قررت جهات التحقيق حبس متهمين بسرقة مصوغات ذهبية وهواتف محمولة من داخل فيلا بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين.

واعترف المتهمان بسرقة مصوغات ذهبية وهواتف محمولة ومبلغ مالى، بعد أن قاما بالدخول إلى الفيلا وسرقتها في غياب أصحابها بعد مراقبتها جيداً.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مصوغات ذهبية – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى - سيارة) من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.