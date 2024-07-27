مسئول باكستاني: اختفاء 50 ألف مواطن في العراق

وكالات

صرح وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين، اليوم الجمعة، بأن 50 ألف باكستاني فقدوا خلال عطلة شهر محرم، دون تحديد موعد دقيق للحدث وفق ما نشرت "nrttv" العراقية

وأضاف حسين، أن "50 ألف باكستاني فقدوا في العراق خلال تأدية الزيارات الدينية"، مبينا أن "العراق لديه نظام مراقبة خاص به للزائرين الوافدين عبر حدوده".

من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إن آلاف السياح من عدة دول، بما في ذلك الباكستانيون، زاروا العراق في الماضي، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء السياح بدأوا العمل في الأسواق العراقية دون أي وثائق قانونية، موضحا، أن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على السوق العراقي.

وأكد الأسدي، على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء الأشخاص، مشددا على التزامهم بحماية حقوق العمال وتنظيم السوق لضمان عدم التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.