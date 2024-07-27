محافظ كفرالشيخ يتفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين ويلتقى المواطنين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أقسام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، للوقوف على سير وطبيعة العمل في مختلف الأقسام، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، وعدد من القيادات التنفيذية.

تضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ، العديد من الأقسام والوحدات، منها " مركز إصدار التراخيص، المركز التكنولوجي، الإدارة الهندسية،، الإعلانات، الإشغالات، التفتيش المتابعة، الإيرادات، الموارد البشرية، الشئون الإدارية، وغيرها من الأقسام"، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الأقسام والوحدات طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا برفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على حسن معاملتهم.

وخلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ، عدد من أهالي مركز قلين، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهاً بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، قائلًا " نعمل من أجل المواطن وهو هدفنا الأول".



محافظ يلتقي بالمواطنين



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ بمجلس مدينة قلين