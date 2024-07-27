محافظ المنيا: ضبط 249 مخالفة خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، عن ضبط 249 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار. وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجارى.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الباسط وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت علي مدار يومين ماضيين حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 213 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - اختراق ماكينة – عدم وجود ميزان)، و36 مخالفة فى مجال الأسواق(عدم الإعلان عن الأسعار – مجهولة المصدر – بدون ترخيص -عدم وجود شهادة صحية).



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