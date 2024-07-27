محافظ الغربية ونائبه يصلان موقع المنزل المنهار بالمحلة لمتابعة جهود الإنقاذ

الغربية مصطفى عادل

وصل منذ قليل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ونائبه الدكتور محمود عيسي لموقع المنزل المنهار بمنطقة سكة زفتى ثان المحلة.

ويتابع المحافظ جهود رجال الانقاذ في عمليات البحث عن المصابين والضحايا أسفل الانقاض، حيث تم استخراج جثتين ومصاب ثالث حتى الآن

وشهدت منطقة سكة زفتي بالمحلة قبل قليل، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وبداخله سكان، وسادت حالة من الرعب والقلق بين الجيران، لوجود ضحايا ومصابين اسفل الانقاض.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار منزل مكون من 5 طوابق، بمنطقة سكة زفتي ثان المحلة.

وانتقلت الجهات المعنية لمكان البلاغ، وجار البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض