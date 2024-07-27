محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا القافلة الطبية بقريتى الضبعية وعين غصين

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم السبت، القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، والتي استهدفت أهالي قريتي الضبعية وعين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية.

وخلال متابعة محافظ الإسماعيلية للقافلة الطبية، وجَّه الشكر للقائمين على تنفيذ القافلة من أطباء وتمريض وجهات معاونة، مشيدًا بدورهم الهام في وصول الخدمات الطبية للمرضى بكافة أرجاء المحافظة.

ووجَّه "أكرم" بضرورة نشر ثقافة المشاركة المجتمعية وتحمل كل مواطن مسئوليته الاجتماعية، خاصة فيما يخص الحفاظ على النظافة العامة بالقرية والحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخلفات بالترع والمجاري المائية، جنبًا إلى جنب مع تقديم التثقيف الصحي.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بعدد من المواطنين؛ للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة الطبية، وما تم تقديمه لهم من خدمات خاصة فيما يخص التثقيف الصحي، بجانب الاستماع لمطالبهم وشكواهم.

وتعمل القافلة الطبية على مدار اليوم السبت وغدًا الأحد، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.