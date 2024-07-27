محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التموين بديوان عام المحافظة.. التفاصيل

الإسكندرية ـ مدحت وهبة ـ جاكلين منير

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة.

وفي بداية اللقاء، هنأ الدكتور شريف فاروق، الفريق على ثقة القيادة السياسية لاختياره محافظًا للإسكندرية، كما هنأ الفريق الدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية لاختياره وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن زيارته لمحافظة الإسكندرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كل الأنشطة التموينية وعمل الجولات الميدانية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن المدة القادمة سوف تشهد تعاون وثيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في كل الأنشطة التموينية سعيًا لإرضاء المواطن المصري سواء في إنتاج رغيف الخبز أو بجودة السلع الأساسية ووفرتها.

ورحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بزيارة الدكتور شريف فاروق والوفد المرافق له لمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



محافظ الإسكندرية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية (2)