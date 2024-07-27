محافظ الأقصر يستقبل أسقف عام إسنا وأرمنت لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والوفد المرافق له، حيث قدم الوفد التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهام مسؤوليته الجديدة كمحافظ للأقصر.

وبحث محافظ الأقصر، مع أسقف عام إسنا وأرمنت والوفد المرافق له، كافة سبل التعاون المشترك مستقبلاً لدعم أهالى الأقصر في كل مجالات الحياة، مؤكدين على الدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية صعيد مصر وكل ربوع الجمهورية.

وكان قد ‎استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، على رأس وفد من الكهنة يضم القس سوريال والقس شنودة والقس أرمانيوس من كنيسة العذراء مريم بالأقصر، ورجل الأعمال ممدوح فيليب لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصب محافظ الأقصر، متمنين له التوفيق في مهام مسؤوليته الجديدة.‎

كما استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، على رأس وفد من الكنيسة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام عمله كمحافظ للأقصر، متمنين له التوفيق والسداد في أداء واجبه الوطني، جاء ذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعرب محافظ الأقصر عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدا على عمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد.

واستقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل أسقف الأقباط الكاثوليك بالأقصر، على رأس وفد من الكنيسة الكاثوليكية، وناجي صموئيل، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله كمحافظ للأقصر، متمنين له التوفيق والسداد في أداء واجبه الوطني، جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعرب محافظ الأقصر عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة الكاثوليكية على هذه اللفتة الطيبة، وهو ما يؤكد على عمق الروابط وأواصر المحبة والإخاء بين أبناء المحافظة.