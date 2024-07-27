"ما بقتش كحيان في العلمين".. برنامج جديد مع خالد عليش على الحياة و CBC من قلب مهرجان العلمين الجديدة

يقدم الممثل والمذيع خالد عليش برنامج جديد من قلب مدينة العلمين الجديدة، بعنوان "ما بقتش كحيان في العلمين"، وهو من إخراج أحمد عساف، ويعرض على قناة الحياة و cbc، ليرصد فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة.

ويقدم البرنامج أنشطة وفعاليات المهرجان بطريقة خالد عليش الكوميدية، حيث يتفاعل خالد مع زوار مدينة العلمين وجمهور مهرجان العلمين الجديدة، ليقدم تجربة حية وتفاعلية مع أبرز الأنشطة المختلفة التي يقدمها المهرجان سواء الرياضية، أو الفنية والثقافية وغيرها وهو من مونتاج أحمد سيد واستايلست حسن عصام ومهندس صوت أسامة جبيل.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.