مؤسسة حياة كريمة تعلن إطلاق حملة "إيد واحدة"

كتبت ـ أسماء أمين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم عن إطلاق حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري، والتي تهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت بثينة مصطفي المتحدث الرسمي باسم حياة كريمة، إن هذه الحملة تأتي في اطار حرص مبادرة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية وفي إطار التعاون كجزء من استراتيجية التكامل بين وزارة التضامن ومؤسات المجتمع المدني المختلفة لتعزيز جهود التنمية.