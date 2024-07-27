اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى غدا بمناطق حى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة

السبت، 27 يوليو 2024 12:14 م
فصل التيار الكهربائى غدا بمناطق حى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة فصل التيار الكهربائي
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، في بيان لها بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة غدا الأحد الموافق 28 يوليو الجاري في منطقة شارع المدير؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

 

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.







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