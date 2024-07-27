غلق مخبز لوجود نقص شديد فى وزن الخبز وتوزيع حصته على أقرب مخبزين له بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، غلق أحد المخابز البلدية بمدينة بلقاس، والذى يقع بشارع أبو رجيلة أمام المحكمة، وذلك لوجود نقص شديد فى وزن الخبز وتوزيع حصته على أقرب مخبزين له لتوفير الخبز للمواطنين ورفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم بمدينة بلقاس عقب الانتهاء من جولته المفاجئة بمدينة المنصورة.

وقال المحافظ: أمرت بتحرير محاضر مخالفة للمخبز أثناء جولتى الصباحية وتم اكتشاف أنها ليست الواقعة الأولى فوجب غلقه فوراً لأنه يتعمد التلاعب فى وزن رغيف الخبز وبالتالى لا يصل الدعم كاملا إلى مستحقيه.

وأكد اللواء مرزوق: لن اتهاون أبدا مع أى شخص يستغل ويسرق دعم الدولة للمواطن البسيط الذى أصبح رغيف الخبز هو شغله الشاغل ويسعى لتوفيره من أجل أسرته ودورنا هو ضمان حصول المواطن البسيط على حقوقه.

وأكد المحافظ أن رغيف الخبز يمثل شريان حياه بالنسبة للمواطن البسيط والدولة حريصة كل الحرص على وصول الدعم إليه كاملاً ونعمل جميعاً فى الجهاز التنفيذى للمحافظة من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وشدد اللواء مرزوق قائلاً جولاتى المفاجئة على المخابز البلدية لن تتوقف حتى يلتزم أصحاب المخابز بالمواصفات المقرره ويصل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أننا نعمل جميعاً من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم.