عاطلان يعترفان بتفاصيل سرقتهما محتويات فيلا فى مدينة بدر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لسرقتهما فيلا في مدينة بدر، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بارتكاب الجريمة، وكشفا أنهما راقبا الفيلا حتى تأكدا من خلوها من المقيمين بها، ثم تسللا لداخلها، واستوليا على مصوغات ذهبية، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي.



أضاف المتهمان أنهما استوليا أيضا على سيارة من داخل الفيلا، وكانا يستعدان لتقسيم حصيلة المسروقات بينهما، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما، وأرشدا عن المسروقات.



كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك الفيلا، الذي ذكر أنه اكتشف تعرض الفيلا للسرقة، حيث فوجئ بوجود آثار بعثرة بمحتوياتها، بالإضافة إلى اختفاء سيارته، ووجه اتهاما للمتهمين بالسرقة، وتعرف على المسروقات بعد إعادتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض فيلا بدائرة قسم شرطة بدر للسرقة، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين تم تحديد هويتهما وراء ارتكاب السرقة، حيث استوليا على (مصوغات ذهبية – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى – سيارة.



تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالسرقة، وأرشدا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.