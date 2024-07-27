ضبط 101 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 101 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 150 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (بلقاس، بندر المنصورة)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 88 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 13 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر إثبات مبيعات وهمية بعدد 4040 رغيف، محضر غلق بدون إذن، محضر عدم وجود قائمة، 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة 78 شيكارة، 30 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 34 محضر نقص وزن ما بين (6-32).

في الأسواق: 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 2 محضر ذبح خارج السلخانة، 2 محضر سلع بدون فواتير.

كما تم ضبط: 20 كجم لحم بلدي، 50 كرتونة عصير، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، وبناء على التقرير المعروض على وكيل الوزارة من الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وبمتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.

