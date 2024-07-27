ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحى

نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس وبحوزته كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات – سلاح بدون ترخيص") بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريباً).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية لمخدرى الحشيش والآيس "الشابو" - 2 قطعة سلاح أبيض).هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون جنيه تقريباً).