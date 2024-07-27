ضبط شخصين لغسلهما 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشراكت – شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.