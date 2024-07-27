وكالات

أفادت صحيفة Frankfurter Rundschau الألمانية بأن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل في التعامل مع الطائرات المسيرة، حيث هاجمت وأسقطت عن طريق الخطأ طائراتها المسيّرة في جمهورية دونيتسك.

وقالت الصحيفة إن الوحدات الأوكرانية المضادة للطائرات بدون طيار أسقطت في بلدة بروغريس بجمهورية دونيتسك الشعبية طائراتها المسيرة أو شوشت عليها باستخدام جهاز إرسال خاص.

وأضافت: "بفضل هذه الأخطاء، تمكنت الوحدات المدرعة التابعة للقوات الروسية من "مهاجمة مواقع الأوكرانيين الأسوأ تنظيما والأكثر ضعفا في المنطقة، مما أدى إلى انسحاب الجيش الأوكراني".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 33 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية، ووصل إجمالي الخسائر الأوكرانية في هذه الفترة إلى نحو 13825 جنديا.