اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 01:32 م
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زوجته وابنتهما وراء ارتكاب الواقعة.. كشف غموض مقتل مزارع فى الشرقية

السبت، 27 يوليو 2024 12:30 م
زوجته وابنتهما وراء ارتكاب الواقعة.. كشف غموض مقتل مزارع فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكن ضباط البحث الجنائي بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من كشف غموض مقتل مزارع بقرية القصبى غرب مركز صان الحجر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وابنتهما بمساعدة شابين بسبب سوء معاملته لهما، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم  للنيابة العامة التى قررت برئاسة محمد السعيد، رئيس النيابة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" كامل ال ك" 65 عاما مقيم قرية القصبي غرب مركز صان الحجر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، لوجود شبهة جنائية فى الوفاة لوجود كدمات وجروح بالجسد.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فيها، وتحديد هوية المتورطين فى الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحريات إلى قيام " أم م م إ " 46 عاما زوجة المجنى عليه وابنتهما "ه" 16 عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى التجارى، بتحريض شابين وهما "محمد ع م" 25 عاما و"عبد الله ح" كهربائي، على ارتكاب الواقعة، معللين ذلك لسوء معاملة المجنى عليه، وقام المتهمان بالتسلل إلى المسكن ليلا بناء على اتفاق مع الزوجة والابنة وقاما بالتعدى على المجنى عليه بشومة وسلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهمين الأربعة وتم إحالتهم للنيابة العامة.







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الشرقية

مديرية امن الشرقية




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