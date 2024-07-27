رفع 500 طن مخلفات وأتربة فى حملات نظافة مكثفة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقري التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق، والتي أسفرت عن رفع 500 طن مخلفات من المدينة والقري، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

ففى مدينة إسنا استهدفت حملة النظافة، الطريق الغربي السريع والشوارع الداخلية للمدينة منها مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع أحمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت، وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وكورنيش النيل وترعة اصفون.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، على إنه شملت حملات النظافة، قري المركز ومنها قرى الشغب والدير والحلة والكيمان واصفون وتوماس والنجوع والنمسا و كومير، والطرق السريعة والشوارع الجانبية بالقري ، مما لاقى استحسان المواطنين.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عودة لقاءات اليوم المفتوح الأسبوعية لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين من مسئولي مجلس المدينة عقب سنوات من التوقف، حيث عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس المدينة واستقبل 9 طلبات وشكاوى من الأهالى وأكد على سرعة العمل على حلها لدعم الأهالى، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وأكد الدكتور محمد رزق، في بيان صحفى، إنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث عدد 9 طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين، والتي تنوعت بين مشاكل خاصة بالتموين وبالصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق، حيث وجه رئيس مركز ومدينة إسنا على الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد التي تم عرضها، وكذلك تذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.