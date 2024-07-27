رفض استئناف المتهم الثانى بالتعدى على اليوتيوبر "حسن بيسو"

كتب أحمد حسنى - كريم صبحى

قضت محكمة مستأنف جنح التجمع، برفض الاستئناف المقدم من المتهم الثاني في قضية الاعتداء على البلوجر "حسن بيسو"، والذي تقدم به بعد القضاء بحبسه 6 أشهر.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم الثاني بالتعدي على البلوجر "حسن بيسو" في واقعة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، بالحبس 6 أشهر.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التعدي على البلوجر بيسو، وأن المتهمين الأول والثاني ضربا المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص،على النحو المبين بالأوراق.