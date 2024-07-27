رابطة "آسيان" تدين الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية بغزة

وكالات

أدانت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق وكالة "وفا".

وقالت الرابطة في بيان صادر عن الاجتماع الـ57 لوزراء خارجية "آسيان" الذي عقد في عاصمة دولة لاوس، فيينتيان: "ندين جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، التي أدت إلى أعداد مخيفة من الوفيات، خاصة النساء والأطفال، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية الأخرى، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد ضرورة استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر أن وزراء خارجية دول الرابطة "يعترفون" بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأنه يجب إنهاؤه على الفور.