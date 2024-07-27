رئيس التمثيل التجارى يشارك بالاجتماع الـ14 لوزراء تجارة دول تجمع البريكس

إسلام سعيد

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري في الاجتماع الرابع عشر لوزراء تجارة دول تجمع البريكس نيابة عن السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بالعاصمه موسكو ، حيث القى سيادته خلال هذه الفعالية عدة كلمات تناول خلالها الدور الهام لتجمع البريكس في الخريطة الاقتصادية الدولية وتطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول التجمع على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة مع دول التجمع.

كما أشار الواثق بالله إلى أهمية دور بنك التنمية الجديد التابع للبريكس في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في مجال البنية التحتية وكذلك بمجال الرقمنة وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة وتقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

وأختتم المشاركة بالتوصل إلى رؤية توافقية بين وزراء تجارة دول تجمع البريكس حول أهمية دعم الجهود التنسيقية بين دول التجمع بالعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما التجارة الالكترونية وزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في التجارة والاستثمار، وكذا بمجالات سلاسل الامداد والأمن الغذائي وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وزيادة الجهود التنسيقية بين دول التجمع على مستوى التجارة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تم صدور البيان الوزاري المشترك لوزراء تجارة البريكس في اجتماعهم الرابع عشر وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذا الاطار.

وجدير بالذكر بأن هذه المشاركة تأتي في إطار الأهمية الكبرى التي توليها الإدارة المصرية لتجمع البريكس الذي يوفر فرص كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلا عن تكثيف الجهود التنسيقية وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية بالعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والدول الأعضاء.

قال رئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله أن استفادة مصر من انضمامها لتكتل "البريكس" كبير، مبينا أن قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول التكتل تصل إلى نحو 25 مليار دولار.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري فى مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" إلى أن مصر تعتبر نافذة كبيرة للشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وهى محطة اساسية لطريق الحرير الصيني، فضلا عن كونها مركزا لوجيستيا هاما من خلال قناة السويس وموقعها الجغرافى لدول البريكس .

وأضاف أنه من خلال انضمام مصر لتجمع البريكس فإن هناك قنوات استثمارية كبيرة لدول التكتل حيث يمكن إيجاد فرص استثمارية جديدة فى مصر ليس فقط لكون مصر منطقة استثمارية ولكنها تمثل نقطة مركزية هامة للتصدير لأوروبا والقارة الافريقية.

وأوضح أن مصر تتمتع مع دول القارة الأفريقية بإعفاءات جمركية فيما بينها مثل منطقة الكوميسا التى تضم 21 دولة أفريقية دون رسوم جمركية، فضلا عن قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية بحلول نهاية هذا العام ، وبهذا سيتم إزالة الرسوم الجمركية على مستوى 54 دولة أفريقية.