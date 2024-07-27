دورى ثقافى وورش فنون تشكيلية ورسم فى قصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت عدد من مواقع فرع ثقافة الأقصر، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية لدعم الأطفال، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

وفى هذا الصدد نظم الفرع برئاسة حسين النوبي، داخل مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية، فعاليات دوري ثقافي لرواد المكتبة أدارته ولاء جابر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر لتنمية مهارات الأطفال في الرسم، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته إيمان صلاح.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، أعد بقصر ثقافة الأقصر نشاط صيفي لرواد القصر، وتضمن ورشة حكي قصة بعنوان "الحطاب الطماع "سردتها هاله أمين وتدور الأحداث حول عدم الرضا، والرحمة والأمانة، واعد قسم الموسيقى العربية ورشة موسيقية تعليم آله الكولة أعدها طه حساني، ونفذت ورشة رسم على الفخار نفذتها هبه محمد، وورشة بعنوان "شخصية كرتونية من الفضاء" مستخدمين ورق الكانسون وقلم رصاص وألوان خشب وشمع، ونفذت هبه الدالي ورشة فنية "الرسم على الفخار" مستخدمة ألوان اكريليلك، وورشة"أشغال يدوية"، ورشة بعنوان "ارسم ولون" نفذتها الفنانة منار السيد مستخدمة ورق الكانسون أبيض وألوان خشب وشمع ، وورشة "تعليم مبادئ الرسم" نفذتها صفاء حسن، وعقدت محاضرة بعنوان "أهمية الغذاء" القتها حسانية حجاج، ونفذ قسم مكتبة الطفل ألعاب ترفيهية للأطفال إشراف هاله أمين، وتدريب الانشاد الديني بقيادة يحيى بحر، واخيرا أعد دوري ثقافي قدمته حسانية حجاج.



دورى ثقافى وورش فنون تشكيلية ورسم في قصور ثقافة الأقصر



ورش لتعليم الأطفال الرسم فى قصور الثقافة