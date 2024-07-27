اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لوجود تصميم فنى جديد لجواز السفر المصرى (إنفوجراف)

السبت، 27 يوليو 2024 01:19 م
خليك واعى.. لا صحة لوجود تصميم فنى جديد لجواز السفر المصرى (إنفوجراف) إنفوجراف

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعى تداول  صور لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة.

وشددت على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

خليك واعى
انفوجراف 






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