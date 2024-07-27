خلل التوتر العضلي.. اعرف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

خلل التوتر العضلي هو حالة حركية تتقلص فيها العضلات بشكل متكرر ولا إرادي وتبقى في هذا الوضع لبعض الوقت، وقد تظهر في أي فئة عمرية، اعتمادًا على السبب الكامن وراء ذلك، وقد يؤثر هذا الوضع غير الطبيعي للجسم على الحياة اليومية للمريض من خلال التسبب في الألم أو صعوبة الكتابة والمشي، ويتم التشخيص والعلاج من قبل طبيب أعصاب، بما في ذلك اكتشاف السبب وعلاج الأعراض، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

قد يبدأ خلل التوتر العضلي في جزء واحد من الجسم، وهذا هو الحال عمومًا لدى الأفراد الأصغر سنًا، وبالمثل يُطلق على انحناء الجسم إلى أحد الجانبين اسم خلل التوتر العضلي الجذعي، ومن بين أنواع خلل التوتر العضلي الأخرى التواء اللسان والفك (خلل التوتر العضلي الفكي)، أو إغلاق العينين بشكل لا إرادي (تشنج الجفن)، أو الالتواء المفاجئ لليد أثناء الكتابة (تشنجات الكاتب) أو الصوت المتوتر (خلل التوتر العضلي الحنجري

وقد يعيق تناول الطعام بشكل سليم مع عض اللسان المتكرر، وقد يكون تشنج الجفن مزعجًا من الناحية الجمالية للمريض، وعندما يكون شديدًا، فقد يسبب اضطرابات بصرية بسبب إغلاق العين المفاجئ، وقد تتطور الأعراض بمرور الوقت وتزداد شدتها وتصبح معوقة ومؤلمة. غالبًا ما تتسارع بسبب المجهود والتوتر والقلق.

وهناك أيضًا بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للذهان، والتي قد تؤدي عند تناولها لفترة طويلة إلى حدوث خلل التوتر العضلي، قد يكون خلل التوتر العضلي لدى الأفراد الصغار ناتجًا عن طفرات جينية.

هل يوجد علاج لخلل التوتر العضلي؟

عادة ما تكون خلل التوتر العضلي حالات تستمر مدى الحياة ويمكن أن يساعد التعلم عنها قدر الإمكان الشخص على إدارة صحته وتحسين نوعية حياته.



يعتمد العلاج على عدة عوامل مثل سبب الحالة ونوعها لا يوجد علاج حاليًا ، ولكن الأدوية التالية قد تساعد في تخفيف الأعراض:



- تمنع حقن توكسين البوتولينوم (البوتوكس) إطلاق الناقل العصبي المسؤول عن تقلص العضلات.



- تعمل عوامل الدوبامين على تعزيز أو خفض مستويات الدوبامين في الدماغ ، وهو ناقل عصبي يشارك في الحركة.

بخلاف الأدوية ، يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في إدارة الموقف ومساعدة المرضى على تعلم بعض الحيل الجسدية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض بعض أنواع خلل التوتر العضلي.