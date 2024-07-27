خرجوا فى جنازة واحدة.. تشييع جنازة ضحايا انهيار منزل المحلة الـ4 عقب صلاة الظهر

الغربية مصطفى عادل

شيع أقارب ضحايا حادث انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة سكة زفتى ثان المحلة بمحافظة الغربية، جنازات 4 من سكان العقار ممن لقوا حتفهم أسفل الأنقاض، عقب صلاة الظهر بمسجد الروضة المقابل للمنزل المنهار.

وخيمت حالة من الحزن بين الأهالي عقب انهيار المنزل، ووفاة 4 من سكان العقار أسفل الانقاض، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل جثامين 3 سيدات لمقابر قرية ميت هاشم مركز سمنود، ونقل جثمان المتوفي الرابع لمقابر عزبة حمد بالمحلة.

وكانت منطفة سكة زفتي قد شهدت انهيار المنزل، نتيجة قيام سكانه بأعمال الترميم دون الحصول على الموافقات من حى ثان المحلة، وأثناء ذلك حدث انهيار المنزل.

وكان قد انتقل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أيمن عبد الحميد، مدير امن الغربية ، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ على الفور الى منطقة سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى، فور وصول إشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، بانهيار عقار بجوار مسجد الروضه بجوار كوبري الرباط بحي ثان المحلة ، وذلك للوقوف على الأضرار الناجمة من انهيار المنزل المكون من 5 طوابق علي مساحة 120 متر ،باجمالي 10 شقق بكل طابق 2 شقه سكنيه ، منها 8 مأهولة بالسكان و2 خالية.

وفور وصول الإشارة، وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفرق الإغاثة، كما تم الدفع بعدد من المعدات منها 4 لوادر و 3 حفارات و 5 سيارات قلاب بسعات مختلفه لرفع الأنقاض و 10 سيارات إسعاف و2 حمايه مدنية لسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما فرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا حول المكان وذلك لتسهيل عمل المعدات الثقيلة وحفاظا على سلامة المواطنين المتواجدين في المنطقة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفي المحله العام وكذالك تجهيز نزل للطوارئ، مشيرا إلى أن الانهيار نتج عن قيام احد ساكني العقار بعمل ترميم للعقار بدون ترخيص بإزالة جدار من جدران المنزل مما ادي الي انهياره علي قاطنيه، المبنى لم يصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم.