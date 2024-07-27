اليوم السابع
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ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية

السبت، 27 يوليو 2024 11:42 ص
ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية لوجو القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو يتضمن ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للاتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الإبتكارات العلمية فى دورتها الثالثة ( ISEC 2024 ) والتى تنظمهما القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

يشارك في المؤتمر العديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، و تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون، وتناولت تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى تحسين مصادر الطاقة للمركبات الكهربائية وشرح لتطبيقات الخوارزميات السريعة والمتكررة فى أنظمة القدرة.

 







وزاره الدفاع

الاتصالات

الاكاديميه العسكريه

القوات المسلحه




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