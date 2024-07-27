حياة كريمة بالأقصر.. صيانة كشافات الإنارة على الطرق السريعة ومداخل قرى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى ونجوع محافظة الأقصر، التي يتم داخلها العمل بصورة يومية في المشروعات القومية وخطط التطوير والتجميل لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت، العمل الجاد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم إستمرار العمل اليومى في خطة تجديد وصيانة وتدعيم كشافات الإنارة على الطرق في مداخل ومخارج القرى والنجوع، حيث إنه جارى أعمال صيانة وتدعيم كشافات إنارة الطريق ومشاغل قرى الحلة، أما فى قرية أصفون فتمت متابعة أعمال الصرف الصحي ومتابعة تغيير أسلاك الكهرباء.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم أيضاً تركيب كشافات ليد على الطريق الغربى السريع بداية من قرية العضايمة حتى قرية ترعة ناصر، كما يتم العمل على تركيب كشافات الإنارة وإحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة، كما يجرى متابعة تغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة، ويتم استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا، ويجري استمرار العمل فى تركيب كشافات إنارة الشوارع فى عزبة المزناب بقرية الحلة.

وكان قد أعلن المهندس هانى طايع جهاز تعمير البحر الأحمر لمنطقة الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، خلال العام الماضي، موضحاً أن المشروعات التي انتهى تنفيذها عبارة عن، 13 مجمع خدمات للمواطنين، 13 مجمع خدمات زراعية، 9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، 37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، 14 مشروع إحلال وتجديد كباري فوق الترع، 5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، 8 مشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة.



أعمال صيانة وتدعيم كشافات إنارة الطريق ومشاغل قرى الحلة



العمل اليومى في خطة تجديد وصيانة وتدعيم كشافات الإنارة على الطرق



تركيب كشافات ليد على الطريق الغربى السريع بإسنا



تركيب كشافات ليد على الطريق الغربى السريع جنوب الأقصر