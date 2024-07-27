حملة بشبابها فى الأقصر تطالب بخط سير جديد لمحور اللواء سمير فرج للبر الغربى

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت حملة بشبابها التابعة لشباب ورياضة الأقصر، بطلب للجهات المعنية بشأن استحداث خط سير جديد يربط ما بين الشرق والغرب من خلال محور اللواء سمير فرج، وقريباً سيتم التنفيذ من خلال إدارة المواقف بالمحافظة وبالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

ويقول يوسف شعبان قائد فريق حملة بشبابها في الأقصر، إنه تم التنسيق المبدئي على أن يكون بداية خط السير من موقف القرنة حتى مدينة الزينية أو الكرنك وخط آخر من الموقف لمدينة طيبة الجديدة والعكس، لسهولة المواصلات للطلبة الدراسين في مدينة طيبة والمترددين لمستشفى شفاء الأورمان والمقيمين أيضاً، وتم التحدث بشأن إقامة موقف لمدينة الزينية، وتقدم أعضاء الحملة بجزيل الشكر إلى العميد ضياء مهران مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد غريب وكيل إدارة المرور، ومحمود عويس العمارى مدير إدارة المواقف على ترحيبهم بالفكرة وتسهيل إجراءات التنفيذ.

وجاء هذا اللقاء مع إدارة المواقف والتنسيق بحضور يوسف شعبان منسق عام حملة بشبابها محافظة الأقصر، والمهندس عادل عبد الباقي مسؤول العلاقات العامة للحملة، ومحمد إبراهيم مسؤول لجنة المبادرات، وسيد محمد مسؤول التنمية الشبابية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وعبدالرحيم محمد جاد مسئول الكيانات الشبابية بالمديرية.

وكان قد تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مركز ومدينة الزينية، حيث رافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وتفقد المحافظ مدخل منشأة العماري وامكانية تغطية ترعة المنشاة بطول 900 متر، وذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة، كما تفقد المحافظ الطريق الواصل بين كمين العماري وكمين يسي باشا بطول 1700 متر، وإمكانية ردم الترعة الموازية للطريق.

وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة إصلاح وصلة الطريق بين محور الدكتور سمير فرج والحزام الأخضر بطول 250 متر، وإصلاح وصلة الطريق أسفل المحور بين الحد الإداري لمدينتي الأقصر والزينية، حيث رافق المحافظ خلال جولته كلا من العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد المسيح بولس مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق.