جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، وهي منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلبة المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم والتدريب التكنولوجي، مما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة لمصر، واستشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، تماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام من خلال الاستثمار في الشباب وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه في ظل التحولات الرقمية العالمية وتسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، تأتي منحة "أشبال مصر الرقمية" كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب المصري، وفي هذا السياق، تلعب جامعة كفر الشيخ دوراً محورياً في تنفيذ هذه المبادرة عبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز الخدمة العامة بالجامعة.

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المنحة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تمكين الطلبة والشباب من اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة، من خلال برامج تدريبية متكاملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه المنحة لتشمل كافة شرائح المجتمع الجامعي والمحلي، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة تسهم في تعزيز الكفاءات الرقمية.

جدير بالذكر، أن مركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، هو الجهة التنفيذية الرئيسية لهذه المنحة، حيث يقوم بتنظيم وإدارة جميع الأنشطة التدريبية والتعليمية المرتبطة بها، ويشمل البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى المشاريع العملية التي تهدف إلى تطبيق المهارات المكتسبة في بيئات حقيقية، ويعمل المركز على توفير بيئة تعليمية محفزة تتيح للطلبة فرصة التفاعل مع خبراء ومتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في بناء قاعدة معرفية قوية تمكنهم من التمييز في سوق العمل.