تيارات مائية وارتفاع للأمواج فى بحر بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام شاطئ البحر المتوسط في محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة البحر وسط إرتفاع للأمواج ووجود تيارات مائية شديدة.

ويشهد شاطئ محافظة بورسعيد، عدم استقرار بحالة البحر من إرتفاع للأمواج ووجود تيارات مائية في المياه، مما جعل إدارة الشاطئ في حالة من الإستنفار والمرور من المنقذين بطول ساحل البحر.

ويقدم المنقذون، للمصطافين النصائح والإرشادات من أجل الحفاظ على أرواحهم وعدم تعرضهم أو ذويهم لأي من مخاطر الغرق.

ويمتد ساحل البحر المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.



أمواج بورسعيد



بحر بورسعيد اليوم السبت



قلة الاعداد على الشاطئ



الأمواج في شاطئ بورسعيد