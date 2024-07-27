تنسيق الجامعات 2024.. برنامج إعداد معلم البيولوجى بالإنجليزى بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

كشف جامعة حلوان، عن تفاصيل برنامج إعداد معلم البيولوجي باللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة حلوان ، والذى يهدف إلى إعداد المعلم إعدادا أكاديميا ومهنيا وثقافيا من خلال برامجها المتميزة بما يؤهله للمنافسة والتميز فى مجتمع المعرفة والتكنولوجيا ومواجهة متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا خصوصا مع تطوير مهارات الباحثين بما يحقق التنمية المهنية المستدامة، وتوفير خدمات تربوية لتحقيق الشراكة بين الكلية والمجتمع.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمين قادرين على إنتاج المعرفة العلمية واستخدامها وظيفياً في ممارساته المهنية فى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، واكساب الطلاب المهارات التربوية وما يرتبط بها من مهارات مهنية في مجال تعليم وتعلم العلوم عموماً ، والبيولوجي خصوصاً، التمكن من الجدارات المهنية اللازمة لإعداد معلم ذي كفاءة في تعليم العلوم.

ويقبل البرنامج الطلاب من خريجي الثانوية العامة من التخصصات العلمية، وفقا لمجموع القبول بـ كلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية.

كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل فى مجالات متعددة منها مدارس التعليم العامة والخاصة والتجريبية، المراكز البحثية الخاصة بالبحوث الزراعية.

ويمنح هذا البرنامج درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية تخصص بيولوجي، كما يتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب فى المدارس التجريبية، ويسعى البرنامج لتحقيق مواصفات خريج متميز.