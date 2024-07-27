تعرف على مشروعات تم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

انتهت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، من أعمال إنشاء 16.3 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، و149 مشروع صرف صحي متكامل، و153 مشروع صرف صحي متكامل.

وبلغ عدد القرى التي تم ربط وصلات الصرف الصحي المنزلي بها بعدد 287 ألف توصيلة، وإنشاء 70 محطة مياه شرب ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب 394 قرية بطول 7.5 ألف كيلومتر، ومد 24 ألف وصلة مياه في 329 قرية.

كما تم تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين القنوات بطول 1164 كيلومترا، و178 جسرا الري، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية متصلة بالإنترنت عالي السرعة، تركيب 989 برج لشبكات الهاتف المحمول، 620 مكتب بريد، 8 طرق رئيسية، 45 محطة سكة حديد.

كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء 114 مجمعاً حكومياً، و73 منشأة تضامنية، و51 مبنى سكنياً، و361 مركزاً شبابياً، و14170 فصلاً دراسياً، وصيانة 1242 مدرسة، و93 مركزاً للخدمات الزراعية، و6 أسواق، 9 مواقف سيارات، و9 نقاط إطفاء. ، 124 نقطة شرطة.

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة "،52 مركزاً و1600 قرية، ويصل عدد المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وإجمالي الاستثمارات المستهدفة تصل إلى 30 مليار جنيه.

وعن أهم أهداف المرحلة الثانية هي إنشاء وتطوير 66 مستشفى بتخصيص 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية بتخصيص 390 مليون جنيه، وأطوال الترع المستهدفة للتأهيل والتبطين 1741 كيلومتراً مربعاً، وعدد مشاريع الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروعاً. ويستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، و110 مشروعات لمياه الشرب، و91 محطة مياه، و3000 فصل دراسي، و48 معهدًا أزهريًا.