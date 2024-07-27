اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 02:08 ص
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تعرف على عدد السيارات الكهربائية المرخصة خلال يونيو 2024

السبت، 27 يوليو 2024 02:00 ص
تعرف على عدد السيارات الكهربائية المرخصة خلال يونيو 2024 سيارات - صورة ارشيفية
كتبت : أمانى سمير

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كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر يونيو سجلت حوالي 430 مركبة، وجاء من بينهم 409 سيارات ملاكى.

حيث حققت ماركة "فولكس فاجن" 90 سيارة واحتلت أى دى 4 المركز الأول بين سيارات فولكس فاجن حيث حققت 27 سيارة، أما بى واى دى فقد سجلت 51 سيارة وحققت سيارتها سونج إل 19 سيارة.

أما ماركة "مرسيدس" فقد استقبلت السوق 71 سيارة من إجمالى سيارات مرسيدس بينما احتلت إى كيو إى 350 عدد مبيعات 34 سيارة من بين مبيعات مرسيدس أما بى إم دبليو فقد حققت مبيعات 70 سيارة من بينها 36 سيارة فقط من طراز أى إكس 3، من بين سياراتها، أما تسلا 14 سيارة، وكيا 14 سياراة من طراز اى فى 5، أما بورشه 3 سيارات وإم جى 4 حققت مبيعات 5 سيارات .







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