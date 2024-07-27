تعرف على الشيخ محمد عبد الكريم الفائز بمسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن

الشرقية - إيمان مهنى

حصد الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم كامل، علي المركز الثاني في مسابقة "بريكس" الدولية لتلاوة القرآن الكريم، والتي انطلقت النسخة الأولى في مدينة قازان بروسيا، بمشاركة قراء من 20 دولة، بما فيها الدول الأعضاء بمجموعة "بريكس"، بالإضافة إلى ممثلين عن العالم العربي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

وقدم الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف التهنئة للمتسابق محمد عبد الكريم ووعده بتكريمه عقب عودته للقاهرة بدرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لفوزه المستحق.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن القارئ الفائز

1- الشيخ محمد عبد الكريم من قرية مشتول القاضي محافظة الشرقية عمره 31 سنة.

2- ولد كفيف و كان من اوائل الجمهورية في الشهادات العامة الابتدائية و الإعدادية و الثانوية الأزهرية.

3- اتم حفظ القرآن الكريم في عمر الست سنوات علي يد كتاتيب القرية، وبمساندة والدته السيدة البسيطة.

4- التحق بكلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية برغبته، وتخرج بتقدير عام جيد جدا وحصل على درجة الماجستير، ويستعد لمناقشة الدكتوراه.

5-عين إمام وخطيب بالأوقاف وعضو مقرأة كبار الأئمة القراء بمسجد سيدنا الحسين.

6- عضو القرأة النموذجية بوزارة الأوقاف.

7- أطلق عليه لقب الطاروطي الصغير، حيث يعتبر الشيخ الطاروطي مثله الأعلى.

8- يعمل محاضر بمعهد الطاروطي لإعداد القراء بالشرقية.

9- يطمح في الالتحاق كقرء بالإذاعة والتليفزيون.

10- يعتبر والدته هي نور العين التي يرى منها الحياة.