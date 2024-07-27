تعرف على أهم مشروعات موانئ الصيد بالبحيرة بتكلفة 635 مليون جنيه

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة ، خلال الفترة الماضية عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية العملاقه بمركزى رشيد وادكو الواقعيين على البحر المتوسط .

وتعتبر مشروعات موانئ الصيد البحرية من أهم المشروعات التنموية التى تم الانتهاء منها لما تحققه من تنمية إقتصادية مستدامه .



ويعد ميناء الصيد بمدينة رشيد من أهم موانئ الصيد فى مصر والذى يأتى ضمن المشروع القومى لتنمية رشيد بتكلفة اكثر من 600مليون جنيه .



ويضم ميناء الصيد برشيد 3مصانع قائمة على صيد الاسماك مما يؤدى إلى توفير عدد كبير من فرص العمل ، خاصة للشباب .



كما شهد مركز إدكو الساحلي اقامة ميناء التراكي و هو أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة إقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك .

ويقام مشروع الميناء الجديد بمركز إدكو على مساحة 80 ألف متر مربع ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي بتكلفة إجمالية 34.5 مليون جنيه.

ويهدف مشروع ميناء إدكو الجديد الى إحكام الرقابة علي دخول وخروج مراكب الصيد بالمنطقة ، بالإضافة الى تجنب المشاكل والخسائر التي يتعرض لها الصيادين لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم، مما يعرضها للتلف .