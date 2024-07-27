اليوم السابع
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تعرف على أهم مشروعات موانئ الصيد بالبحيرة بتكلفة 635 مليون جنيه

السبت، 27 يوليو 2024 11:00 ص
تعرف على أهم مشروعات موانئ الصيد بالبحيرة بتكلفة 635 مليون جنيه ميناء الصيد برشيد
البحيرة -ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة ، خلال الفترة الماضية عدد كبير من  المشروعات التنموية والخدمية العملاقه بمركزى رشيد وادكو الواقعيين على البحر المتوسط .
وتعتبر مشروعات موانئ الصيد البحرية من أهم المشروعات التنموية التى تم الانتهاء منها لما تحققه  من تنمية إقتصادية مستدامه .


ويعد ميناء الصيد بمدينة رشيد من أهم موانئ الصيد فى مصر والذى يأتى ضمن المشروع القومى لتنمية رشيد بتكلفة اكثر من 600مليون جنيه .


ويضم ميناء الصيد برشيد 3مصانع قائمة على صيد الاسماك مما يؤدى إلى توفير عدد كبير من فرص العمل ، خاصة للشباب .


كما شهد مركز  إدكو الساحلي اقامة ميناء التراكي و هو أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة إقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك .

ويقام مشروع  الميناء  الجديد بمركز إدكو  على مساحة 80 ألف متر مربع ورصيف سعته 400 مركب/ يوم بطول 390 متر طولي بتكلفة إجمالية 34.5 مليون جنيه.

ويهدف مشروع ميناء إدكو  الجديد  الى إحكام الرقابة علي دخول وخروج مراكب الصيد بالمنطقة ، بالإضافة الى تجنب المشاكل والخسائر التي يتعرض لها الصيادين  لعدم وجود وسائل أمان علي مراكبهم، مما يعرضها للتلف .







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