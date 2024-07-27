تطبيق التأمين الطبى على طلاب جامعة بنها الأهلية

القليوبية - إبراهيم سالم

وافق مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس المجلس، على التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبى، وذلك فى إطار حرص جامعة بنها الأهلية على الإهتمام بأبنائها الطلاب وسلامتهم صحيا.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن جامعة بنها الأهلية تسعى لتقديم كافة الخدمات الطبية لطلاب الجامعة، وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى وتقديم العلاج الدورى فى حالة الإصابة بالأمراض المزمنة ضمن منظومة تأمينية شاملة تغطى كافة العمليات والعلاج لأبنائنا الطلاب.

وقالت الدكتورة سهير شعراوي، إن الجامعة توفر أفضل الخدمات الطبية بالجودة العالية والمميزة، من خلال أفضل الكفاءات الطبية، مشيرة إلى أن المنظومة الطبية تضم مستشفيات وعيادات خاصة بها مختلف التخصصات الطبية، مع توفير أحدث التجهيزات الطبية التي تضمن لأبنائنا الطلاب الرعاية والتشخيص الدقيق والعلاج الفعّال.

وأوضح الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه تم التعاقد مع مستشفيات ومعامل وعيادات أطباء خاصة لإجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج للطلاب وذلك ضمن منظومة تأمينية شاملة تغطى كافة الخدمات الطبية لطلاب الجامعة.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى حرص جامعة بنها الأهلية على تقديم كافة الخدمات الطبية لطلابها بداية من الالتحاق بالجامعة من خلال إعداد ملف طبى صحى الذى يتم إعداده بالحالة الصحية للطلاب مع بداية العام الدراسى وحتى التخرج من الجامعة.