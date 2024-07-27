تسللوا من الباب الخلفى.. ضبط المتهمين بسرقة محل فاكهة بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى- كريم صبحى

كشفت الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بقيام مجهولون بالسطو على محل لبيع الفاكهة والاستيلاء على محتوياته.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 24 الجارى من مالكة محل فاكهة بقيام (3 أشخاص"غير معلومين لديها" بالتسلل للمحل من الباب الخلفى وسرقة (ماكينة دفع إلكترونى خاصة بالمحل - جهاز حاسب لوحى "تابلت" - مبلغ مالى – بعض الأوراق والمستندات خاصة بالمحل).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، وأقروا أنه عقب ملاحظتهم عدم غلق الباب الخلفى للمحل قاموا بالتسلل لداخله والاستيلاء على المسروقات، كما تم ضبط جهاز التابلت المستولى عليه بحوزة مالك محل هواتف محمولة بالجيزة "تم بيعه بمعرفة أحد المتهمين"، وتم بإرشاد أحدهم ضبط باقى المسروقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.