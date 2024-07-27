تدشين 5 وحدات لإذابة جلطات المخ فى مستشفيات الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة تفعيل وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، على أن يتم تفعيل 5 وحدات خلال الأيام القليلة القادمة كمرحلة أولى، وذلك بمستشفيات "الزقازيق العام، بلبيس، فاقوس، السعديين، أبوكبير المركزية".

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالدكتور مجدي عيداروس رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق، بمكتب وكيل الوزارة، وفي حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، وأكد وكيل الوزارة أهمية تدريب الكوادر الطبية من الأطباء وهيئة التمريض، على كيفية التعامل مع حالات الجلطات الدماغية، مشيراً إلى أنه يستهدف تفعيل 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بالمحافظة، قبل نهاية عام 2024.

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بهذه الجلطات، وشفائهم تماماً منها بعد الحصول على العلاج شريطة أن يتم التعامل مع الحالات في أسرع وقت وفي خلال الأربعة ساعات الأولى من شعورهم بالأعراض، حيث أن المصاب عليه التوجه للمستشفى فور ظهور الأعراض عليه والتي تتمثل في اختصار حروف كلمة «FAST»، حيث تعني الثلاثة حروف الأولى ملاحظة "الوجه، الذراع، التحدث" بأن يكونوا في غير حالتهم الطبيعية، ويعني الحرف الأخير "الوقت"، ليتم بعد ذلك إعطاؤه العلاج لإذابة الجلطة، ويعدّ منشط البلازمينوجين النسيجي أحد أبرز هذه الأدوية كونه يزيد احتمال التعافي الكامل من آثار الجلطة، لافتاً إلى أن المصابين يحصلون على العلاج مجاناً رغم ارتفاع ثمن حقنة إذابة الجلطة والتي تصل لأكثر من 20 ألف جنيه، وذلك من خلال قرار العلاج على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.

