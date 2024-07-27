اليوم السابع
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السبت، 27 يوليو 2024 01:38 م
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تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

السبت، 27 يوليو 2024 12:00 م
تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 37 مخبز بلدى، وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك تجميعها كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.







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