اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات حريق عقار فى كرداسة

السبت، 27 يوليو 2024 11:15 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات حريق عقار فى كرداسة حريق عقار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل به حريق في كرداسة، لحصر التلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.


واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون إصابات.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيقققق.
 







حريق عقار

حريق عقار بكرداسة

مركز كرداسة

امن الجيزة




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