تأهيل وتدريب 18 فتاة بفرشوط على حرفة الحياكة

قنا ـ صابر سعيد

أطلقت وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، مبادرة لتعليم الحياكة، ضمن مبادرة "فرصتك في حرفتك"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتعاون مع وحدة سكان الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

وأوضح الدكتور خالد عبد الحليم، أن التدريب استهدف تأهيل 18 فتاة بمركز "فرشوط"، علي حرفة الحياكة بهدف الحد من البطالة والاستثمار في الثروة البشرية، ودعم المرأة، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وتأثيرها علي معدلات النمو الاقتصادي، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إيجاد حلول مناسبه للمشكلة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.



