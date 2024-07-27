تأهيل طلاب الثانوية العامة الراغبين فى مجالى الفنون والعمارة بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نفذت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، برنامجا تدريبيا لتأهيل طلاب الثانوية العامة الراغبين في الدراسة الجامعية بمجالي الفنون والعمارة، تزامناً مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، واقتراب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

جاء البرنامج بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية. وحاضر فيه الدكتور أحمد عطيتو أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية، وأستفاد بالبرنامج 27 طالبا وطالبة بمرحلة الثانوية العامة على مدار يومين بكلية التربية بالجامعة.

وخلال البرنامج قام الدكتور أحمد عطيتو بتعريف الطلاب على أساسيات الفنون، وقواعد الرسم، ونظرية الألوان، وقواعد الظل والنور، وأنواع الظلال، ومكونات القلم الرصاص.

وتم التدريب العملي على رسم الأجسام المتماثلة، توزيع الظلال على الأجسام، التدريب على الألوان المتداولة، وكذلك أساسيات الرسم المعماري باستخدام الأشكال الهندسية.

أقيم البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.



برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية العامة (1)



برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية العامة (2)



برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية العامة (3)



برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية العامة (4)



برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية العامة (5)