اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اندلاع حرائق غابات فى عدة ولايات جزائرية وفرق الإطفاء تكافح النيران

السبت، 27 يوليو 2024 02:00 ص
اندلاع حرائق غابات فى عدة ولايات جزائرية وفرق الإطفاء تكافح النيران حريق غابات - أرشيفية
وكالات

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اندلعت حرائق غابات وأحراش في عدة ولايات جزائرية وقد تمكن الإطفائيون من السيطرة على بعضها، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح النيران في أكثر من موقع.

ذكر بيان للمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، أن حريقا شب في أدغال وأحراش مشتة القراير ببلدية الدهوارة بولاية قالمة. حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

واندلع حريق آخر في غابات منطقة تيغريمت بواد الخميس ببلدية حرازة، حيث لا تزال عملية مكافحة الحريق متواصلة.

وفي ولاية ميلة، شب حريق أدغال وأحراش بمشتة البادسي ببلدية حمالة، حيث تم إخماد النيران نهائيا.







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