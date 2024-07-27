اليوم السابع
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المتهمان بسرقة السيارات فى روض الفرج: ارتكبنا 10 وقائع بالمفتاح المصطنع

السبت، 27 يوليو 2024 05:00 ص
المتهمان بسرقة السيارات فى روض الفرج: ارتكبنا 10 وقائع بالمفتاح المصطنع سرقة سيارة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان متهمان بسرقة السيارات فى منطقة روض الفرج، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضاف المتهمان أنهما يراقبان السيارات المركونه فى السوارع والتى يتركها اصحابها فى وضع تشغيل لسرقتها، واقر المتهمان بارتكاب 10 وقائع سرقات سيارات ،وبيعها لتاجر بثمن بخس.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال شروعهما فى سرقة سيارة "ربع نقل" - ملك أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعُثر بحوزتهما على (26 مفتاح مصطنع لماركات سيارات مختلفة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كميه من مخدر الهيروين).

وبمواجهة المتهمين بالجريمة اعترفا بشروعهما فى سرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح "المصطنع" وأضافا بارتكابهما (10) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بحوزة عملائهم "سيئ النية" (12 متهما لعدد "4 منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.







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