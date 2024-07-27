الكنيسة تواصل تلقى التبرعات بشأن مساعدات قطاع غزة.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.

وتابعت أنه يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 - 01281343239 أو علىالإيميل:bless@blessegypt.org

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، أدانت العنف غير المبرر ضد المدنيينالفلسطينيين الأبرياء.

وفى سياق متصل، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى ضرورة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإتاحةوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.. مجددا دعمه لحل الدولتين بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين.