"القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" ينظم المعرض الثامن لمنتجات ذوى الإعاقة برأس البر

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

شارك في المعرض الثامن 23 عارض من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وضم المعرض عددًا من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة منها المشغولات الجلدية والخشبية والتريكو والنول والصدف، إلى جانب عدد من اللوحات الفنية والتُحف والانتيكات والتريكو والاكسسوارات والمفروشات والملابس.

في سياق متصل، صرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس وضع خطة لتنظيم أكبر عدد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024، لتشتمل هذه الخطة على نحو 16 معرض يتم تنظيمهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال هذا العام، لافته أنه تم تنظيم نحو 19 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العامين الماضيين في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى 8 معارض تم تنظيمهم منذ بداية العام الجاري حتى الآن في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط.

أكدت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي، على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض التي تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وإثبات أنهم أشخاص فاعلين في مجتمعاتهم، وتحقق الدمج المجتمعي والتمكين الإقتصادي، وتساعد على خفض مستويات البطالة، كما تُعد الحرف الصغيرة بمثابة مشروعات منتجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من العيش باستقلالية، بالإضافة إلى كونها فرصة لريادة الأعمال تعمل على تعزيز فكرة العمل الحر، لاسميا الحرف اليدوية المتنوعة وثيقة الصلة بالثقافة المصرية الأصيلة التي تحظي بإهتمام جميع دول العالم لما تتميز به من براعة في التصميم ودقة وعناية في إختيار الألوان والخامات والعناصر المختلفة الداخلة في هذه الصناعة.

جاء المعرض بحضور سليمان محمد عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والنائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، والقمص بندليمون كاهن كنيسة الروم الأرثوذوكس، والدكتورة الشيماء عبد المعطي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، والكاتب الصحفي محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد شوقي منسق عام المعرض بالمجلس.